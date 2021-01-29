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В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса

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Исполняющая обязанности начальника полиции Капитолия в Вашингтоне Йогананда Питтман попросила оставить забор вокруг здания парламента навсегда. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте полиции Капитолия.

Она также добавила, что в свете последних событий необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, в том числе постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия.

Меры безопасности вблизи американского конгресса усилили после событий 6 января. Тогда сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные итогами выборов главы государства, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

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