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Netflix выпустит аниме-сериал о Ларе Крофт

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Американский стриминговый сервис Netflix намерен выпустить аниме-сериал о Ларе Крофт — главной героине компьютерных игр Tomb Raider от компании Square Enix. Об этом сообщил портал TVLine.

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Будущий проект станет продолжением истории трилогии Tomb Raider. Производством займется компания Legendary, сценаристом выступит Таша Хуо, которая получила известность благодаря приквелу фэнтезийного сериала «Ведьмак» The Witcher: Blood Origin.

Даты релиза аниме пока не называются.

Как отмечает телеканал «360», в 2001 и 2003 годах вышли два фильма о Ларе Крофт, главную роль сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли. Всего в мире картины собрали $432 млн. В картине 2018 года образ главной героини воплотила на экране шведская актриса Алисия Викандер. Эта картина собрала в прокате $274 млн при бюджете в $94 млн.

Видеоигры Tomb Raider, посвященные приключениям Лары Крофт, выходят с 1996 года. В общей сложности они проданы тиражом более 58 млн копий. Tomb Raider считается одной из самых успешных игровых франшиз в истории.

20 января сообщалось, что число платных подписчиков американского сервиса потокового вещания Netflix впервые превысило 200 млн и составило 203,7 млн человек.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года число тех, кто оформил платную подписку на сервис, увеличилось на 8,5 млн, а за весь прошлый год у Netflix появилось 37 млн новых клиентов.

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