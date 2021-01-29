Netflix выпустит аниме-сериал о Ларе Крофт

Американский стриминговый сервис Netflix намерен выпустить аниме-сериал о Ларе Крофт — главной героине компьютерных игр Tomb Raider от компании Square Enix. Об этом сообщил портал TVLine.

Будущий проект станет продолжением истории трилогии Tomb Raider. Производством займется компания Legendary, сценаристом выступит Таша Хуо, которая получила известность благодаря приквелу фэнтезийного сериала «Ведьмак» The Witcher: Blood Origin.

Даты релиза аниме пока не называются.

Как отмечает телеканал «360», в 2001 и 2003 годах вышли два фильма о Ларе Крофт, главную роль сыграла голливудская актриса Анджелина Джоли. Всего в мире картины собрали $432 млн. В картине 2018 года образ главной героини воплотила на экране шведская актриса Алисия Викандер. Эта картина собрала в прокате $274 млн при бюджете в $94 млн.

Видеоигры Tomb Raider, посвященные приключениям Лары Крофт, выходят с 1996 года. В общей сложности они проданы тиражом более 58 млн копий. Tomb Raider считается одной из самых успешных игровых франшиз в истории.

20 января сообщалось, что число платных подписчиков американского сервиса потокового вещания Netflix впервые превысило 200 млн и составило 203,7 млн человек.

Отмечается, что в IV квартале 2020 года число тех, кто оформил платную подписку на сервис, увеличилось на 8,5 млн, а за весь прошлый год у Netflix появилось 37 млн новых клиентов.