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Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану

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Новый президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщило агентство Reuters.

О назначении может стать известно уже 28 или 29 января.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. При этом в Тегеране отметили, что переговоры с США в их планы не входят. Прогресс по данному вопросу зависит от шагов Вашингтона и отмены санкций в отношении Ирана.

Новая старая сделка: Байден попробует вернуться к переговорам с Ираном
Есть ли шанс перезаключить СВПД и договориться о ядерной программе Тегерана

27 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции. Он также напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

5 января 2021-го санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая. Затем Вашингтон еще несколько раз расширял санкционный перечень.

В ответ Тегеран внес в свои санкционные списки действующего тогда президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.

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