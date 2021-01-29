Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану

Новый президент США Джозеф Байден намерен назначить бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану. Об этом со ссылкой на два информированных источника сообщило агентство Reuters.

О назначении может стать известно уже 28 или 29 января.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. При этом в Тегеране отметили, что переговоры с США в их планы не входят. Прогресс по данному вопросу зависит от шагов Вашингтона и отмены санкций в отношении Ирана.

27 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждет от Тегерана возвращения к выполнению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, затем американская сторона оценит его шаги и решит, возвращаться ли в это соглашение.

26 января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран полностью вернется к выполнению своих обязательств в рамках ядерной сделки после того, как США снимут с Ирана санкции. Он также напомнил, что с 21 по 23 февраля иранские власти планируют положить конец выполнению дополнительного протокола (МАГАТЭ).

Соглашение между Ираном и группой государств — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией — было подписано в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. С Ирана сняли санкции в обмен на отказ страны от развития ядерной программы.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД, после чего начал кампанию по оказанию максимального давления на Иран, возобновив санкции.

В ответ Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях.

В ноябре 2020 года Соединенные Штаты добавили в санкционные списки по Тегерану четырех человек и шесть организаций.

5 января 2021-го санкционный список против Ирана был расширен за счет 13 сталелитейных компаний, а также по одной организации из Германии, Великобритании и Китая. Затем Вашингтон еще несколько раз расширял санкционный перечень.

В ответ Тегеран внес в свои санкционные списки действующего тогда президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео, главу минфина Стивена Мнучина, и.о. американского министра обороны Кристофера Миллера, главу ЦРУ Джину Хаспел и ряд бывших официальных лиц.