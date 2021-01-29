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Пригожин выразил соболезнования в связи со смертью Ланового

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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Величайший артист, на ком мы выросли... Актер, талантище просто! Один из достойнейших артистов, актеров. Светлая память. Что же творит этот COVID-19? Косит всех, оставляет нас сиротами, ужас просто. Таких величайших артистов забирает. Светлая память... Трудно говорить на эту тему», — сказал продюсер в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

В четверг, 28 января, стало известно о смерти народного артиста СССР Василия Ланового. Ему было 87 лет.

Ранее в этот день актера перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

2 января стало известно о госпитализации Ланового. Его супруга Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты. Уже в больнице выяснилось, что у Ланового поражено 5% легких.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. После окончания школы поступил на факультет журналистики МГУ, однако проучился там всего полгода. После этого он поступил в Театральное училище им. Б. Щукина, которое окончил в 1957 году. Еще во время учебы снялся в своем первом фильме.

С 1957 года служил в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова, а также снимался в фильмах. Он исполнил роли в лентах «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны» и других.

В 1985 году Лановой стал преподавателем кафедры сценической речи в Театральном институте им. Б. Щукина, позже актер стал профессором и заведующим этой кафедрой.

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