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Интерактивную карту родников разработают в Калужской области

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В Калужской области запустят интерактивную карту родников. Такое решение принято на совещании в региональном министерстве природы.

На интерактивной карте планируют размещать не только информацию о расположении и благоустройстве родников, но и сведения о качестве питьевой воды. Карта, а также сборники, посвященные родникам, появятся в пилотных муниципалитетах к концу 2021 года. Об этом пишет газета «Весть».

Ранее специальная лаборатория взяла пробы воды из Людиновского водохранилища в Калужской области, где проходит экореабилитация. Отбор проведен в 10 створах. В целом лаборатория должна дать сравнительную характеристику состояния водного объекта на стадии разработки проекта, до начала и после окончания работ.

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