Директор Театра имени Вахтангова подтвердил смерть Ланового

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в четверг, 28 января, подтвердил известие о смерти народного артиста СССР Василия Ланового.

«Он умер. Да, он умер», — сказал он, не сдержав слез.

Ранее вечером в четверг стало известно, что в Москве на 88-м году жизни скончался народный артист СССР Василий Лановой.

2 января стало известно о госпитализации Ланового. Его супруга Ирина Купченко рассказала, что 31 декабря актер сделал тест на антитела и у него было выявлено «большое их количество». Первый и повторный ПЦР-тесты артиста на коронавирус дали положительные результаты.

Днем, 28 января, его друг народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов заявил, что состояние актера очень тяжелое подтвердил, что Ланового подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).