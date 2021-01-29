Генсек ООН сделал прививку от коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал прививку от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter в пятницу, 29 января.

«Сегодня мне посчастливилось получить первую дозу вакцины от COVID19. Мы должны приступить к работе, чтобы сделать вакцину доступной для всех и везде. При пандемии никто из нас не окажется в безопасности, пока все мы не будем в безопасности», — написал он.

I was fortunate and grateful to get the first dose of my #COVID19 vaccine today.



We must get to work to make sure the vaccine is available to everyone, everywhere.



With this pandemic, none of us are safe until all of us are safe.



✌ for #Vaccinated pic.twitter.com/OpCVJloY7W — António Guterres (@antonioguterres) January 28, 2021

Гутерриш не уточнил, какую именно вакцину он использовал.

Ранее, 28 января, генсек ООН выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сертифицирует российскую вакцину от коронавируса в самое ближайшее время.

Он также заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, ее можно использовать для вакцинации сотрудников миссий ООН и населения различных стран.

Кроме того, Гутерриш указывал, что промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19.