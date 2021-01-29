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В Москве установили еще пятерых участников несанкционированных митингов

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Правоохранители установили еще пять человек, которые участвовали в противоправных действиях, в том числе избиении полицейских, во время несогласованной акции в Москве 23 января. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время ведется розыск этих людей. Источник добавил, что все установленные лица будут привлечены к уголовной ответственности. Пока официально данную информацию следственные органы не подтвердили.

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Пресненский суд Москвы в четверг, 28 января, арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, задержанного за применение насилия к сотрудникам ОМОНа на несогласованной акции в Москве 23 января.

По данным следствия, участник незаконной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела. На допросе он свою вину в нападении на правоохранителей полностью признал.

Ранее в четверг сообщалось, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Полиция также выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Президент России Владимир Путин 25 января отмечал, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, глава государства подчеркивал неприемлемость привлекать к правонарушениям детей.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.

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