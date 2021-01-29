Бросивший бутылку в полицейского на незаконной акции в Красноярске принес извинения

23-летний местный житель, задержанный за нападение на сотрудника правоохранительных органов во время несанкционированной акции 23 января в Красноярске, извинился и обратился с призывом не участвовать в незаконных массовых мероприятиях. Об этом в четверг, 28 января, сообщает МВД Медиа.

«Я хочу просто перед сотрудниками полиции извиниться за доставленное неудобство своим так сказать нахождением на этом месте. Я не прав, что я задел сотрудника полиции и я раскаиваюсь в этом искренне», — заявил он.

Молодого человека задержали 24 января. Он подозревается в том, что умышленно бросал в направлении сотрудников правоохранительных органов массивные куски снега и бутылку. В отношении него проводится доследственная проверка. Собранные материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

В МВД предостерегли от участия в новых несанкционированных акциях.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Позже, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.