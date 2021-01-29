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Организаторы подтвердили проведение ЧМ по фигурному катанию в марте

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Организаторы чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, который запланирован на 22-28 марта, подтвердили проведение соревнований в указанные сроки. Об этом сообщил представитель пресс-службы оргкомитета турнира Фредрик Паллин в пятницу, 29 января.

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«Да, соревнования состоятся. Организаторы чемпионата мира работают в тесном диалоге с Международным союзом конькобежцев (ISU), чтобы провести чемпионат мира 22-28 марта на арене «Глобен», — цитирует его ТАСС.

По сведениям источника агентства, Международный союз конькобежцев (ISU) не стал менять сроки проведения чемпионата мира, подготовка к турниру идет по плану.

В декабре сообщалось, что Международный союз конькобежцев в связи с пандемией коронавируса принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января. Также был отменен чемпионат мира среди юниоров, который должен был состояться 12–13 марта во французском Лионе.

В апреле Международный союз конькобежцев в связи с коронавирусом отменил чемпионаты мира 2020 года по фигурному катанию, шорт-треку среди юниоров и чемпионат мира по синхронному катанию среди юниоров.

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