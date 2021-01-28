Воронежский театр кукол хотят капитально отремонтировать

Скандальная реконструкция театра кукол им. Вольховского в Воронеже может не ограничиться лишь ремонтом фасада. Воронежские власти задумались о капитальном ремонте всего здания, включая его внутреннюю часть. Об этом сообщили в департаменте культуры Воронежской области.

Заместитель председателя регионального правительства Сергей Честикин обратился к замминистра культуры Ольге Яриловой с просьбой о выделении дополнительных средств на условии софинансирования для проведения капитального ремонта кукольного театра. По предварительным данным, стоимость реконструкции может составлять больше нескольких сотен миллионов рублей. Об этом сообщает ИА «Абирег».

Сергей Честикин считает, что в первую очередь необходимо будет заняться заменой всех инженерных коммуникаций из-за новых правил пожарной безопасности.