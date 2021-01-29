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В США не считают штамм из ЮАР вызывающим более тяжелое заболевание

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Специалисты Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США в четверг, 28 января, заявили о том, что у пока у них нет оснований считать, что «южноафриканский» штамм коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, чем другие разновидности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЦКПЗ.

«Южноафриканский» штамм точно хуже «британского»
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Также в сообщение подтверждается информация об обнаружении в Соединенных Штатах указанной мутации. Двух его носителей выявили в штате Южная Каролина.

«ЦКПЗ приступает к попыткам изучить данную разновидность и продолжит предоставлять новые данные по мере их поступления. Сейчас у нас нет свидетельств того, что заражение данным штатом вызывает более тяжелое заболевание», — отмечается в документе.

В тоже время эксперты центров подтвердили, что «южноафриканская», «британская» и «бразильская» разновидности вируса «могут распространяться проще и быстрее, чем другие».

Ранее в этот день департамент здравоохранения и экологического контроля Южной Каролины заявил, что в США обнаружили первые два случая заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса. Пациенты не знакомы между собой и живут в двух разных регионах штата. Известно, что путешествий в последнее время они не совершали.

24 января президент США Джо Байден принял решение ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Данные меры вступят в силу 30 января.

21 января стало известно, что штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Отмечалось, что этот, а также новые варианты SARS-CoV-2 из Великобритании и Бразилии имеют мутации спайкового белка. Это позволяет вирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение.

При этом ученые выразили беспокойство именно из-за свойств мутации, присутствующей в вариантах коронавируса из ЮАР и Бразилии. Уточнялось, что она обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

Об обнаружении в ЮАР новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. Ему присвоили маркировку 501Y.V2.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, к 28 января «южноафриканский» штамм COVID-19 выявили уже в 16 странах Европы.

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