Автобус с пассажирами наехал на лося в Карелии

В ночь на 28 января вблизи поселка Хелюля в Сортавальском районе Карелии перед едущим по дороге пассажирским автобусом из леса выскочил лось. Водитель сразу затормозил, однако столкновения с животным избежать не удалось. В результате ДТП лось погиб.

Автобус получил незначительные повреждения. Люди не пострадали. При этом водитель пытался сделать все возможное для предотвращения наезда и сохранения жизни и здоровья пассажиров, передает ИА «Карелinform». Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин отметил, что в настоящее время идёт миграция лосей с севера Карелии.

В отраслевом дорожном методическом документе от 2017 года предусмотрены положения о строительстве дорог с сохранением путей миграции животных. 5 августа 2020 года Росстат утвердил первый в России национальный стандарт, регулирующий устройство экодуков на трассах. ГОСТ вступил в силу 1 ноября 2020 года.