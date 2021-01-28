Белорусский тяжелоатлет Лихорад дисквалифицирован за допинг

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад в четверг, 28 января, дисквалифицирован за за использование допинга. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен отстранен от соревнований до 26 января 2024 года. В его допинг-пробе был обнаружен метаболит дегидрохлорметилтестостерона.

Лихорад является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года, также он занял третье место на чемпионате Европы 2019 года.

Ранее, 28 января, чемпион мира в барьерном спринте россиянин Сергей Шубенков назвал сообщения СМИ о нарушении им антидопинговых правил наглой клеветой, выдуманной безымянным «источником».

Накануне СМИ сообщали, что легкоатлет сдал положительный допинг-тест. По предварительной информации, Шубенков принял фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга