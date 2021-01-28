Лесопарковый пояс создан в окрестностях Пскова

Депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов проголосовали за создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Пскова. Финансирование будет осуществляться в рамках субсидий на лесное хозяйство.

Как передает Псковская Лента Новостей, территория примыкает к месту впадения реки Щирица в реку Пскову и захватывает их водоохранные зоны. Вблизи лесопаркового зеленого пояса расположен Крыпецкий монастырь.

Более 60% деревьев – сосны. Отмечается, что создание зеленого пояса позволит ограничить вырубку пригородных лесов, образовать замкнутую экологическую систему вокруг Пскова, что будет способствовать реализации прав жителей на благоприятную окружающую среду.