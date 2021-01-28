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Пентагон ушел от ответа о захвате российского ЗРК «Панцирь-С1» в Ливии

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В Пентагоне знают о публикации британской газеты The Times о том, что США похитили в Ливии купленный ОАЭ российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРК) «Панцирь-С1». Об этом сообщила в четверг, 28 января, представитель минобороны США Джессика Макналти.

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«Мы в курсе публикации британской Times. Государственный департамент может предоставить вам больше данных по поводу политики Соединенных Штатов в отношении Ливии с деталями», — сказала она «РИА Новости».

На просьбу агентства подтвердить или опровергнуть данные сообщения Макналти прямо не ответила.

Ранее в этот же день The Times написала, что США в июле 2020 года украли в Ливии зенитный ракетный комплекс «Панцирь-С1» российского производства, который принадлежал Ливийской национальной армии.

Комплекс тогда якобы увезли с поля боя и отправили на авиабазу Рамштайн в Германии.

По данным британских журналистов, в Москве знают о похищении оружия у ливийской стороны.

Российский военный эксперт Алексей Леонков 28 января усомнился в правдивости сведений британской газеты. Вместе с тем он предположил, что «Панцирь» необходим ВВС НАТО для ознакомления.

ЗРК «Панцирь-С1Э» на одном шасси содержит систему обнаружения воздушных целей, их отслеживания с помощью радиолокатора, наведения на них зенитных ракет и стрельбы из артиллерийских высокоскоростных автоматов. Считается, что он очень эффективен против беспилотников, малых дронов и управляемых боеприпасов.

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