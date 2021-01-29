Мобильные операторы сократили 1700 салонов за год

В 2020 году операторы закрыли более 1,7 тыс. салонов связи в России, рассказали «Известиям» в компаниях. Так, МТС за 2020 год закрыл 600 салонов. На конец 2019 года у оператора было почти 5,7 тыс. монобрендовых магазинов, следует из отчета компании за 2019 год.

«Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») за год с конца сентября 2019 года сократил 637 точек, сказано в отчетности компании. На конец III квартала прошлого года розница оператора насчитывала 4 тыс. магазинов, сообщала компания в СМИ.

Tele2 закрыл в 2020 году 8% салонов, на конец года у оператора оставалось 3,2 тыс. магазинов, уточнили в компании. Часть розничных точек был вынужден закрыть в прошлом году и «Мегафон», отметил генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин. Точное их количество в компании не назвали. Оператор сократил около 200 салонов за 2020 год, сообщил источник на рынке.

На фоне пандемии посещаемость салонов операторов сократилась в прошлом году в среднем на 25%, отметил источник, близкий к одному из операторов. В январе 2021-го к докарантинным показателям трафик в магазинах пока не вернулся, добавил он.

Стационарная сотовая розница продолжит сокращаться и в этом году, прогнозируют аналитики. К концу 2021-го она может уменьшится еще на 7–8%, оценил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

Прежде всего операторы будут убирать салоны с улиц городов, при этом оставляя магазины в торговых центрах, считает независимый эксперт в сфере электроники Аркадий Маркарьян. По его оценке, до 85% таких точек компании могут оптимизировать или сократить их площадь.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оставить точку: в 2020 году операторы сократили 1700 салонов