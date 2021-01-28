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Захарова рассказала об ответах Германии на запросы по анализам Навального

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Германия отказывается передать России биоматериалы и анализы Алексея Навального из-за того, что блогер сам не дает разрешение на это. Такой ответ немецкой стороны на запросы Москвы озвучила в четверг, 28 января, в эфире телеканала «Дождь» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Они так об этом и написали. У нас есть официальный их ответ, причем их два. В двух ответах, один из них был направлен нам 28 октября прошлого года, а второй — 13 января текущего года. И в этих ответах сказано, что Навальный запретил, не дал разрешение, не согласовал, но он против того, чтобы эти материалы передавать российской стороне», — сказала дипломат.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали его состояние, блогера перевели на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили Навального, рассказали об обнаружении у него признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, хотя взятые в РФ анализы показали отсутствие данных веществ. Кроме того, немецкая сторона не предоставила никаких доказательств «отравления» и проигнорировала ряд запросов российской генпрокуратуры по данному вопросу.

18 января Генпрокуратура России в очередной раз указала, что полученные ответы Германии по инциденту с Навальным являются малоинформативными и не содержат ответов на вопросы. Немецкая сторона не удовлетворила просьбы о допросе лечащих врачей Навального, отказала в предоставлении копий медицинских документов, истории болезни, копий судебно-медицинских экспертиз.

Вернулся в Россию Навальный 17 января. Причем в берлинский аэропорт его доставили в кортеже с мигалками в обход стоек регистрации - сразу на летное поле. В Москве блогер был задержан в аэропорту Шереметьево сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН. Причиной задержания стало то, что блогер был объявлен в розыск за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

При этом в УФСИН учли то, что с 22 августа прошлого года россиянин, по обнародованным данным, лечился в берлинской клинике «Шарите». Как указали в клинике, блогер был выписан 23 сентября. Однако на регистрацию Навальный не явился, в соответствии с чем его объявили в розыск.

Только в ноябре он направил в УФСИН уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.

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