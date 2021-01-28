В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США «Портер» в Черное море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 января на официальном сайте альянса.

Она отметила, что Черное море имеет стратегическое значение для НАТО.

«Три союзника — Болгария, Румыния и Турция — являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина — близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря», — говорится в заявлении Лунгеску.

Ранее в четверг в Национальном центре управления обороной РФ сообщили о заходе американского эсминца «Портер» в акваторию Черного моря.

Отмечалось, что силы Черноморского флота приступили к отслеживанию действий корабля.

23 января в акваторию Черного моря вошел американский эсминец «Дональд Кук». Тогда российские военные моряки также отслеживали действия судна.

В ноябре прошлого года большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» остановил нарушение госграницы РФ эсминцем «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. Уточнялось, что он зашел за линию границы на 2 км.

В США тогда опровергли «изгнание» российским кораблем эсминца. В Седьмом флоте ВМС США сочли, что заявления российской стороны не соответствуют действительности.

В связи с этим в Москве заявили решительный протест. В МИД России добавили, что акватория залива является внутренними водами РФ, а попытки утверждать другое недопустимы.