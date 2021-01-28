Суд арестовал подравшегося с омоновцами в Москве молодого человека

Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухаммада Джумаева, который ранее был задержан за драку с сотрудниками спецназа ОМОНа на несогласованной акции в столице 23 января. Об этом сообщила пресс-служба суда в четверг, 28 января.

Отмечается, что Джумаев арестован до 23 марта, пишет РБК. Сам задержанный признал свою вину. По его словам, он был задержан за сопротивление полиции и за то, что сбежал.

Джумаев был задержан в Псковской области после того, как его объявили в федеральный розыск. По данным следствия, участник незаконной акции 23 января в Москве нанес сотрудникам ОМОНа и полиции множественные удары руками и ногами по разным частям тела.

25 января, депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к участнику несогласованной акции. В видео он назвал драку с полицейскими преступлением и призвал молодого человека «выйти на связь», чтобы помочь «с решением его вопроса со стороны государства».

Ранее в четверг сообщалось, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Полиция также выяснила, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Президент России Владимир Путин 25 января отмечал, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, глава государства подчеркивал неприемлемость привлекать к правонарушениям детей.

27 января официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.