Программу по снижению безработицы подготовили в Башкирии

Власти Башкирии запускают мероприятия в рамках программы по снижению безработицы. Об этом глава региона Радий Хабиров рассказал во время ежегодного послания Госсобранию республики.

По его словам, уровень безработицы достиг 6%. Планируется, что до конца года полностью восстановится рынок труда. Соответствующий комплекс мер подготовлен, поручения правительству даны, сказал глава Башкирии. Как напоминает «МедиаКорСеть», показатель по безработице в республике выше, чем в среднем по России.

К концу текущего года в стране нужно добиться полного восстановления рынка труда, заявил президент Владимир Путин 21 января. По его словам, необходимо сохранить и усилить тренд на повышение занятости в российской экономике.