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В МИД оценили возможность зеркальных мер в связи с запретом Литвы на въезд Киркорову

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Россия не будет отвечать аналогичными мерами на запрет Литвы въезжать в республику певцу Филиппу Киркорову. Об этом в четверг, 28 января, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь».

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«Точно не зеркальные, потому что такого масштаба фигуры у них нет», — цитирует ее «РИА Новости».

15 января стало известно, что Литва собирается запретить въезд в страну Киркорову и Михаилу Шуфутинскому. Позднее литовские власти запретили въезд в страну Киркорову на пять лет. Причиной указывалось то, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Артист пообещал оспорить решение Вильнюса. По мнению Киркорова, Литве «очень дорого» обойдется запрет въезда в страну для него.

19 января Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. Она считает, что причины, по которым Вильнюс внес Киркорова в черный список, откровенно глупы.

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