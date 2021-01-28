В США выявили первые случаи заражения «южноафриканским» штаммом SARS-CoV-2

В США обнаружили первые два случая заражения «южноафриканским» штаммом коронавируса. Об этом в четверг, 28 декабря, пишет Forbes со ссылкой на департаменте здравоохранения и экологического контроля Южной Каролины.

Пациенты не знакомы между собой и живут в двух разных регионах штата. Известно, что путешествий в последнее время они не совершали.

24 января президент США Джо Байден принял решение ограничить въезд в страну для иностранных граждан, которые недавно были в ЮАР, чтобы сдержать распространение нового штамма коронавируса. Данные меры вступят в силу 30 января.

21 января стало известно, что штамм коронавируса, выявленный в ЮАР, представляет существенный риск повторного заражения. Отмечалось, что этот, а также новые варианты SARS-CoV-2 из Великобритании и Бразилии имеют мутации спайкового белка. Это позволяет вирусу оставаться в человеческих клетках и вызывать заражение.

При этом ученые выразили беспокойство именно из-за свойств мутации, присутствующей в вариантах коронавируса из ЮАР и Бразилии. Уточнялось, что она обладает резистентностью к антителам, накопленным в организме переболевшего COVID-19 человека.

Об обнаружении в ЮАР новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря. Ему присвоили маркировку 501Y.V2.

По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, к 28 января «южноафриканский» штамм COVID-19 выявили уже в 16 странах Европы.