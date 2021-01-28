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Ученые предупредили о возможности пандемии из-за вируса Nipah

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Специалисты некоммерческой организации Access to Medicine Foundation, со штаб-квартирой в Нидерландах, выяснили, что вирус Nipah в любой момент способен спровоцировать вспышку инфекции. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

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Вирус Nipah был обнаружен среди фермеров-свиноводов, проживающих на реке Нипах (Малайзия), в связи с чем и получил такое название. Его носителями в дикой природе являются плодоядные летучие лисицы из отряда крылановых.

Вирус передается к человеку от животных или через зараженную пищу, например через плоды фиников. Также можно заболеть после контакта с зараженным человеком.

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), Nipah может протекать бессимптомно, а также вызывать энцефалит и отек головного мозга. Смертность от вируса может составить 40–75%. При этом лекарства от него пока нет.

Для профилактики распространения инфекции в ВОЗ рекомендуют минимизировать контакты летучих мышей с соком финиковых пальм и другими пищевыми продуктами. Фрукты следует тщательно мыть и очищать от кожуры, а финиковое молоко — кипятить.

Контактировать с зараженными людьми и животными можно, применяя индивидуальные защитные средства.

3 января стало известно, что микробиолог из Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Жак Муембе-Тамфум, который 44 года назад первым обнаружил вирус Эбола, предупредил, что в его стране могло появиться новое смертельно опасное заболевание.

Тогда экс-глава Роспотребнадзора депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что ВОЗ нужно обратить внимание на заявление Муембе-Тамфума. Он отметил, что проверка нужна, чтобы не допустить возникновения различных фантазий у людей насчет заболевания и не посеять панику.

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