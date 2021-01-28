Генсек ООН назвал 2020-й годом смерти и отчаяния

Всемирная «перезагрузка» является приоритетом на 2021 год после предыдущего года, полного «трагедий и опасностей». Об этом заявил в четверг, 28 января, генсек ООН Антониу Гутерриш.

«2020 год стал глобальным annus horribilis (ужасный год. — Лат.) — годом смерти, катастроф и отчаяния. 2021 год должен стать годом, когда нужно будет сменить механизм и направить мир в нужное русло. Нам нужно перейти от смерти к здоровью, от бедствия к восстановлению, от отчаяния к надежде, от обычного бизнеса к преобразованию», — приводит газета Business Recorder слова Гутерриша.

Он отметил, что 2020 год принес трагедии, смерть и опасности, однако 2021 год может стать периодом возможностей и надежд.

«Можно построить мир, который мы хотим», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что пандемия унесла жизни более 2 млн человек и на данный момент важно обеспечить доступ к вакцине от коронавируса, передает сайт Dinheiro Vivo.

Ранее в этот же день Гутерриш заявил, что российская вакцина может сыграть очень важную роль в борьбе с пандемией COVID-19. По его словам, ее можно использовать для вакцинации сотрудников миссий ООН и населения различных стран.

26 января генсек ООН отметил, что мир в результате пандемии коронавируса вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие. По его словам, пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность «кризисов климата и биоразнообразия».

Кроме того, Гутерриш указывал, что промедление с распространением вакцин, а также мутация коронавируса могут привести к большей смертности от вызываемого инфекцией заболевания COVID-19.