Реконструкцию Заводского шоссе продолжат в Самаре

В Самаре в этом году планируют продолжить реконструкцию Заводского шоссе. На эти цели выделят 11 млн рублей, сообщил председатель комитета по бюджету, налогам и экономике гордумы Юрий Левин.

Работы пройдут на участке от улицы Авторы до улицы XXII Партсъезда в рамках второго этапа реконструкции. Средства на эти цели удалось запланировать благодаря пополнению бюджета города на 2,2 млрд рублей, уточняет НИА «Самара» со ссылкой на sova.info.

Первый этап реконструкции Заводского шоссе стартовал в 2018 году. Подрядчик привел в порядок участок от улицы XXII Партсъезда до улицы Земеца.

Ранее в январе сообщалось, что в Кировском районе Самары до 2025 года планируется построить новую дорогу по 5-й линии на 19-м км Московского шоссе. Работы будут разбиты на три этапа. Первые два предполагается завершить в 2022 году, третий — в 2024-м.

Проект строительства дороги связан с планами застроить территорию военной части на 19-м км Московского шоссе. Там будут возведены семь высоток, транспортную доступность которых призвана обеспечить новая дорога.