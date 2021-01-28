Улицу Максима Горького в центре Астрахани полностью реконструируют

В Астрахани намерены реконструировать улицу Максима Горького, работы коснутся в том числе объектов культурного наследия, сообщает региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия.

Работы планируется начать уже этой весной. В первую очередь подрядчик займется модернизацией водопроводных сетей, канализации и электричества. Тротуарная зона будет расширена.

«То есть по проекту предполагается сужение проезжей части со стороны жилой застройки и создание двух полос для проезда автомобилей. Также будут обустроены парковочные места. Кроме того, в планах проложить велосипедную дорожку в обоих направлениях», — приводит слова и.о. главного архитектора Дмитрия Кузнецова «Астрахань-24».

Замглавы администрации Кировского района Виталий Патеев подчеркивает, что отселять жильцов домов по улице Максима Горького не планируется.

По данным службы госохраны объектов культурного наследия, на территории Астраханской области на данный момент насчитывается 825 объектов культурного наследия. В Астрахани находятся более 600 памятников архитектуры, 391 из них используется в качестве жилого дома.