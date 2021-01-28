Рябков выступил за политику тотального сдерживания США

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков считает, что нужна политика тотального сдерживания Соединенных Штатов по всем направлениям и выборочного диалога по отвечающим интересам РФ вопросам. На эту тему он высказался в четверг, 28 января.

«Нам нужна политика тотального сдерживания США по всем направлениям, недопущения возможности для США влиять каким бы то ни было образом на наши процессы, и нам нужна в сочетании с этим политика выборочного диалога с США по тем вопросам, которые нам интересны», — сказал Рябков в эфире Первого канала.

По его словам, продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, или СНВ-3) является примером такой политики.

26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону. В ходе разговора лидеры стран обсудили судьбу ДСНВ. Лидеры отметили удовлетворенность в связи с состоявшимся обменом нотами о продлении договора. Затем президент РФ внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.

Госдума и Совет Федерации 27 января ратифицировали соглашение о продлении ДСНВ на пять лет.

Подписать закон о ратификации Владимир Путин планирует сразу же, как только его получит.

Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Его срок истекает в феврале текущего года. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.