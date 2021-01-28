Карта «Тройка» заработает в Подмосковье с 1 февраля

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова в четверг, 28 января, заявила, что транспортную карту «Тройка» на бесплатных маршрутах региона планируется запустить с 1 февраля.

«Карта «Тройка» протестирована в городе Королев, 500 человек участвовали в тестировании. <...> С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» на всех городских маршрутах Московской области — 53 городских округа», — сказала она в эфире телеканала «360».

Тестирование карты «Тройка» по нескольким пилотным маршрутам в Подмосковье началось 15 декабря прошлого года.

18 января заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что свыше 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой «Тройка». Он подчеркнул, что за пределами столицы уже совершено более 180 тыс. поездок.

Вдобавок к этому заммэра столицы указал, что городская билетная система в 2020 году была признана лучшей в мире благодаря ряду принятых городскими властями решений, среди которых, например, предоставление поддержки нескольких транспортных операторов и персонификация транспортных карт.

В конце 2020 года столичные власти сообщали, что оплата проезда в общественном транспорте Москвы с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) начнет работать в 2021 году. В середине января стало известно, что в столичном метрополитене совершили уже 2 тыс. успешных оплат с помощью Face ID в период тестирования.