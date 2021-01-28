Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минэнерго, нефтяники и ФАС определили меры по стабилизации цен на бензин
Политика
Более 45% россиян допустили возможность поддержать объединенную партию
Общество
Попова допустила отмену масочного режима в 2021 году
Мир
Пушков высмеял хамское поведение украинской делегации в ПАСЕ
Экономика
Правительство не будет корректировать демпфер на топливо
Общество
В России не выявили распространение «британского» штамма коронавируса
Общество
В «Роскосмосе» назвали имена четырех кандидатов в космонавты
Мир
Столтенберг допустил введение новых санкций против России
Общество
В ректорском сообществе заявили о безальтернативности ЕГЭ

Карта «Тройка» заработает в Подмосковье с 1 февраля

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова в четверг, 28 января, заявила, что транспортную карту «Тройка» на бесплатных маршрутах региона планируется запустить с 1 февраля.

По разделительной: Минтранс планирует пересмотреть доступность общественного транспорта для инвалидов
Новые правила могут ограничить права колясочников, опасаются эксперты

«Карта «Тройка» протестирована в городе Королев, 500 человек участвовали в тестировании. <...> С 1 февраля мы готовы запустить карту «Тройка» на всех городских маршрутах Московской области — 53 городских округа», — сказала она в эфире телеканала «360».

Тестирование карты «Тройка» по нескольким пилотным маршрутам в Подмосковье началось 15 декабря прошлого года.

18 января заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что свыше 25 российских регионов выразили заинтересованность в интеграции транспортной московской билетной системы с картой «Тройка». Он подчеркнул, что за пределами столицы уже совершено более 180 тыс. поездок.

Вдобавок к этому заммэра столицы указал, что городская билетная система в 2020 году была признана лучшей в мире благодаря ряду принятых городскими властями решений, среди которых, например, предоставление поддержки нескольких транспортных операторов и персонификация транспортных карт.

В конце 2020 года столичные власти сообщали, что оплата проезда в общественном транспорте Москвы с помощью технологии распознавания лиц (Face ID) начнет работать в 2021 году. В середине января стало известно, что в столичном метрополитене совершили уже 2 тыс. успешных оплат с помощью Face ID в период тестирования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021