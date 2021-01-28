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Полиция США задержала вблизи Капитолия 71-летнего мужчину с оружием

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Полиция Вашингтона задержала 71-летнего мужчину с оружием и патронами рядом со зданием конгресса США. Об этом в четверг, 28 января, сообщает Daily Beast со ссылкой на полицию.

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Задержанным оказался Деннис Уэстовер из Западной Виргинии. Его обвиняют в хранении незарегистрированных боеприпасов и незаконном владении оружием.

Отмечается, что мужчина остановил свою машину на перекрестке примерно в 500 м от здания Капитолия, когда к нему подъехали полицейские.

В автомобиле пожилого мужчины были обнаружены два пистолета и 20 патронов к ним.

Меры безопасности вблизи американского конгресса усилили после событий 6 января. Тогда сторонники экс-президента Дональда Трампа, недовольные итогами выборов главы государства, ворвались в Капитолий. В результате произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский. В связи с событиями в Вашингтоне Федеральное бюро расследований возбудило более 160 уголовных дел. Наказанием по некоторым обвинениям в связи со штурмом Капитолия может стать лишение свободы до 20 лет. В Вашингтон для охраны правопорядка стянули силы нацгвардии. Бойцы останутся в американской столице минимум до марта.

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