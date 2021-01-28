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Строительство новой школы в Брянске завершат в 2022 году

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В Советском районе Брянска продолжается строительство новой школы. Ход работ проинспектировал глава горадминистрации Александр Макаров.

Как сообщает пресс-служба администрации Брянска, в этом году строители возобновили работы, не дожидаясь окончания новогодних праздников. На данный момент в основание будущей школы забито 900 свай из 1,5 тыс., уточняет NASHBRYANSK.RU.

В ближайшее время планируется начать перенос электрокабелей, которые проходят по территории стройки. Полностью завершить строительство и сдать объект должны к 1 сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что школа рассчитана на 1225 детей. В здании будут оборудованы учебные лаборатории, бассейн, актовый зал, столовая и стадион.

Стоимость строительства составляет 705 млн рублей. Новое учебное заведение станет аналогом открывшейся в 2020 году школы № 71.

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