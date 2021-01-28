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Появилось видео задержания участника драки с полицией 23 января в Москве

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В Сети появилось видео задержания Сайда-Мухамада Джумаева, участвовавшего в драке с полицейскими на несанкционированной акции в Москве, прошедшей 23 января. Ролик был опубликован в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» в четверг, 28 января.

В комментарии к видео говорится, что мужчина прятался в лесу в Псковской области. На кадрах видно, как силовики выводят мужчину по снегу из лесополосы и сажают в ведомственный автомобиль.

О том, что Джумаева задержали, стало известно ранее в этот же день. Видео с дракой распространилось по социальным сетям после несанкционированных акций в столице. На кадрах видно, как мужчина дерется с несколькими сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в четверг старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова также заявляла, что молодого человека 2000 года рождения, которого обвиняют в применении насилия в отношении полицейских во время несанкционированной акции, задержали. Она отметила, что он находился на территории Псковской области, однако имени задержанного не сообщалось. Однако уточнялось, что мужчина подозревается еще в двух аналогичных преступлениях.

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Позже стало известно, что двое участников незаконной акции в Москве 23 января, задержанные за нападение на сотрудников ОМОНа, признали свою вину. Речь идет о Джумаеве и гражданке Украины, которая завладела дубинкой правоохранителя во время незаконной акции. Она заявила, что приняла участие в драке с полицией «под влиянием общих агрессивных настроений».

25 января депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение к участнику несогласованной акции. В видео он назвал драку с полицейскими преступлением и призвал молодого человека «выйти на связь», чтобы помочь «с решением его вопроса со стороны государства».

В разных городах России 23 января прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге задержано несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти.

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