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В России не выявили распространение «британского» штамма коронавируса

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Роспотребнадзор пока не фиксирует распространения в России нового штамма коронавируса, впервые обнаруженного в Великобритании. Об этом заявила в четверг, 28 января, глава ведомства Анна Попова.

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«Чтобы понимать, циркулирует он в Российской Федерации или нет, мы сейчас проводим большое количество исследований, которые называются секвенированием. Пока распространения этого вируса среди людей в РФ мы не видим», — сказала она в интервью Первому каналу.

Ранее в этот же день Попова сообщила о том, что в России разработали новую тест-систему, которая способна отличать привычный коронавирус от вируса с новыми мутациями. Система готовится к регистрации.

28 января и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов сообщил, что новые мутации коронавирусной инфекции отличаются более высокой заразностью, но не оказывают воздействия на тяжесть заболевания или эффективность вакцин. Он подчеркнул, что мутации являются неотъемлемой частью жизненного цикла вируса.

В середине декабря в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Накануне стало известно, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, в том числе в 33 государствах Европы.

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