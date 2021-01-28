Кардиолог назвал неизвестный многим врачам симптом инфаркта

Существует вариант инфаркта миокарда, симптоматика которого очень похожа на заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Об этом в четверг, 28 января, рассказал врач-кардиолог, профессор, доктор медицинских наук Александр Шарандак.

«Это когда поражается нижняя стенка сердца, которая почти соприкасается с диафрагмой. И если там происходит некроз, то есть инфаркт миокарда, то возникает эта симптоматика. Это совершенно не бытовая информация, медицинская. Многие врачи об этом не знают», — рассказал эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот же день сообщалось, что внезапная потливость без очевидной причины может быть признаком предынфарктного состояния.

Кардиологи Британского фонда сердца считают, что причина заключается в том, что для перекачивания крови через закупоренные артерии сердцу требуется гораздо больше усилий. В связи с этим тело человека начинает больше потеть, чтобы снизить температуру во время дополнительного напряжения.

Если потоотделение сопровождается резкой болью в груди, головокружением и одышкой, то это говорит о предынфарктном состоянии. При этих симптомах необходимо срочно обратиться к врачам.