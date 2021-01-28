Тарасов пообещал отправить Кокляева в «полет над гнездом кукушки»

Блогер и боец ММА Артем Тарасов 28 января пообещал отправить тяжелоатлета Михаила Кокляева в нокаут. Об этом в четверг, 28 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

«Кокляев там подшучивает надо мной в стиле былинного богатыря. Моя шутка проста — ты пролетишь над гнездом кукушки, уважаемый Михаил Кокляев. Так и будет. Можно подшучивать, говорить всё что угодно, строить из себя богатыря и такого всего правильного представителя, скажем так, восьмидесятых годов. Я девяностых. Но полет над гнездом кукушки никто не отменял», — заявил Тарасов.

На прошлой неделе Кокляев опубликовал видео, на котором запечатлена его тренировка с fight ball — 20-граммовым шаром, привязанным на резинке к повязке, которая надевается на голову атлета. Упражнение проходило под аудиосказку «Лихо одноглазое», в которой кузнец ослепил Лихо.

«А я тебе желаю здоровья, Артем», — заявил Кокляев и намекнул, что в реальном поединке он может выступить в роли кузнеца.

Кроме того, 23 января Кокляев сравнил свой боксерский поединок с Тарасовым с битвой Давида и Голиафа.

Профессиональный боец классического и тайского бокса, чемпион мира и Европы Григорий Дрозд 19 января предположил, что в предстоящем поединке преимущество будет на стороне Тарасова, несмотря на то что он весит меньше Кокляева.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.