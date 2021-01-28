Восточный обход планируется построить в Нижнем Новгороде

Восточный обход Нижнего Новгорода будут строить в Кстовском районе региона и областном центре. По итогам конкурса компания «Терпланпроект» готова разработать проекты планировки и межевания территории за 7,5 млн рублей в срок до 31 августа 2021 года.

Протяженность автомобильной дороги составит 14,7 км. Новая трасса будет иметь от четырех и более полос в каждом направлении. Расчетная скорость — 120 км/ч, передает ИА «НьюсНН».

Восточный обход будет начинаться от набережной Гребного канала Нижнего Новгорода, пройдет вдоль реки Волга (частично по существующей песчаной насыпи) и выйдет на трассу М-7 «Волга» в районе транспортной развязки начала обхода Кстова.

Напомним, в Нижнем Новгороде хотят возвести новый платный мост через Оку. Переправа свяжет два очень плотно заселенных района — Автозаводский и Приокский, построить ее можно будет через концессию.