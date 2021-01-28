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Подозреваемого в убийстве сельчанки задержали в Оренбуржье

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В Оренбургской области по подозрению в убийстве жительницы Сакмарского района задержан 30-летний мужчина, проживающий в том же населенному пункте. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что мужчина спланировал свое преступление заранее. 8 января он проник в понравившийся ему дом, убил хозяйку, нашел деньги и ценности, после чего скрылся. Тело женщины обнаружили 9 января, уточняет 56orb.ru.

Орудием преступления, по данным СК, стал нож. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Подозреваемого удалось задержать 27 января. Мужчина признался в содеянном, в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

Ранее в январе сообщалось, что в Приамурье задержали 23-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве матери. Он рассказал, что мать делала ему замечания, что он нигде не работает и праздно проводит время. Также мужчина подробно рассказал следователям, как совершил преступление.

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