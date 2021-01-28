Ходатайство об аресте повредившего машину ФСБ блогера поступило в суд

Следствие попросило арестовать задержанного по подозрению в нападении на служебный автомобиль ФСБ во время незаконной акции в Москве 23 января TikTok-блогера Константина Лакеева. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в пресс-службе Пресненского районного суда.

«В Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Лакеева Константина Михайловича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 213 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ, сроком до 23 марта 2021 года», — говорится в сообщении.

Лакееву предъявлено обвинение в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Статьи, инкриминируемые блогеру, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

Накануне Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.

В тот же день в Следственном комитете РФ сообщили о задержании молодого человека 2002 года рождения. Отмечалось, что он причастен к умышленному повреждению служебной автомашины на Цветном бульваре в столице в ходе несогласованной акции 23 января.

Телеканал РЕН ТВ публиковал кадры задержания Лакеева.

26 января СМИ отмечали, что сотрудники уголовного розыска задержали одного из участников нападения на автомобиль ФСБ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее в четверг сообщалось, что за различные правонарушения во время несанкционированной акции в Москве, которая прошла 23 января, к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам.

Кроме этого, расследуется семь уголовных дел о применении насилия в отношении представителей власти. Также полицейские выяснили, что некоторые участники заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

23 января в городах России прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади Москвы собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Позже, 27 января, официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что ведомство возбудило уголовные дела по факту нарушений законодательства после акций, в частности о применении насилия к представителю власти, перекрытии дорог, уничтожении имущества, хулиганстве и нарушении санитарных правил.