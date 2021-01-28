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В Приднестровье вандалы разбили памятник Герою СССР Василию Маргелову

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Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову в городе Дубоссары в Приднестровье. Об этом сообщили в четверг, 28 января, в МВД непризнанной Приднестровской молдавской республики.

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Сообщение от работника коммунальной службы, что на мемориале воинской славы разрушен памятник Маргелову, поступило в дежурную часть Дубоссарского РОВД.

«На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении ведомства.

По факту вандализма проводится доследственная проверка, передает RT.

Ранее, 21 января, сообщалось, что неизвестные осквернили Вечный огонь у расположенного в Любляне памятника сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн.

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