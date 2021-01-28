Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова назвала долю россиян с антителами к коронавирусу
Общество
Кардиолог назвал неизвестный многим врачам симптом инфаркта
Общество
В «Роскосмосе» назвали имена четырех кандидатов в космонавты
Общество
Главе СКР доложили о ходе дела обманувших ветеранов мошенниках
Общество
Депутат Белоусов не признал в суде вину по делу о взяточничестве
Мир
Столтенберг допустил введение новых санкций против России
Общество
В ректорском сообществе заявили о безальтернативности ЕГЭ
Мир
В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса
Мир
МИД назвал число арестованных в мире по запросу США россиян

В театре «Модерн» состоится премьера спектакля Юрия Грымова «Женитьба»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

24–25 февраля 2021 года в театре «Модерн» состоится премьера спектакля Юрия Грымова «Женитьба», роль Агафьи Тихоновны в котором исполнит певица и актриса Лолита Милявская.

Режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объединил в спектакле сразу три известных классических произведения: «Женитьбу» Н. Гоголя, «Предложение» А. Чехова и «Женитьбу Бальзаминова» Н. Островского. В каждом из них людьми правит не любовь, а исключительно поиск собственной выгоды. Кто-то женится от глобального одиночества, другому нужны лишь деньги, третий мечтает хвастать молодой женой в обществе, а кого-то и вовсе на семейную жизнь сподвигают друзья.

Сохранив оригинальный авторский текст этих ярких пьес, режиссер перенес эти «вечные сюжеты» в сегодняшний день, с иронией показав «пороки» и нужды современного мира. Спектакль «Женитьба» заставит зрителей искренне улыбнуться и взглянуть по-новому на многие привычные вещи.

«Для меня важно сочетать «несочетаемых» авторов. Их всех объединяет эта нелюбовь, и мы над ней смеемся. Все кандидаты на «руку и сердце» невесты сердце отдавать не готовы, но с охотой протянут руку за выгодой», — отмечает Юрий Грымов.

Роль Агафьи Тихоновны в постановке исполняет Лолита Милявская. В роли свахи Акулины Гавриловны Красавиной занята известная театральная актриса, заслуженная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска» Анастасия Светлова, которая присоединилась к труппе театра «Модерн».

Билеты — в продаже.

Премьера: 24–25 февраля 2021 года

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021