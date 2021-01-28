24–25 февраля 2021 года в театре «Модерн» состоится премьера спектакля Юрия Грымова «Женитьба», роль Агафьи Тихоновны в котором исполнит певица и актриса Лолита Милявская.

Режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов объединил в спектакле сразу три известных классических произведения: «Женитьбу» Н. Гоголя, «Предложение» А. Чехова и «Женитьбу Бальзаминова» Н. Островского. В каждом из них людьми правит не любовь, а исключительно поиск собственной выгоды. Кто-то женится от глобального одиночества, другому нужны лишь деньги, третий мечтает хвастать молодой женой в обществе, а кого-то и вовсе на семейную жизнь сподвигают друзья.

Сохранив оригинальный авторский текст этих ярких пьес, режиссер перенес эти «вечные сюжеты» в сегодняшний день, с иронией показав «пороки» и нужды современного мира. Спектакль «Женитьба» заставит зрителей искренне улыбнуться и взглянуть по-новому на многие привычные вещи.

«Для меня важно сочетать «несочетаемых» авторов. Их всех объединяет эта нелюбовь, и мы над ней смеемся. Все кандидаты на «руку и сердце» невесты сердце отдавать не готовы, но с охотой протянут руку за выгодой», — отмечает Юрий Грымов.

Роль Агафьи Тихоновны в постановке исполняет Лолита Милявская. В роли свахи Акулины Гавриловны Красавиной занята известная театральная актриса, заслуженная артистка РФ, лауреат премии «Золотая маска» Анастасия Светлова, которая присоединилась к труппе театра «Модерн».

Билеты — в продаже.

Премьера: 24–25 февраля 2021 года