Мособлсуд признал законным арест Навального

Арест блогера Алексея Навального на 30 суток является законным. Такой вердикт вынес Мособлсуд в четверг, 28 января.

Судья Муса Мусаев в ходе заседания подчеркнул, что суд, выслушав мнения сторон, принял решение отклонить жалобу блогера на решение Химкинского городского суда Московской области продлить ему арест до 15 февраля.

При этом судья огласил только вводную и резолютивную части решения. По его словам, мотивировочная часть будет изготовлена позднее. Таким образом, решение суда первой инстанции об аресте блогера осталось в силе, пишет «Газета.ру».

Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после того как он вернулся из Берлина, где некоторое время проходил лечения якобы после отравления.

Блогера задержали сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН, так как он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока и условий своего условного освобождения в период с 29 декабря 2020 года.

В ведомстве подчеркнули, что Навального не раз предупреждали, что подобные нарушения могут привести к отмене УДО. При этом в УФСИН учли, что блогер с 22 августа по 23 сентября прошлого года лечился в берлинской клинике «Шарите». После этого он должен был явиться на регистрацию, но этого не произошло, и его объявили в розыск.

Только в ноябре Навальный направил в ведомство уведомление о том, что проживает в Берлине, где восстанавливает здоровье. Однако официальных подтверждений лечения после выписки он не предоставил.

13 января блогер сообщил о решении вернуться в Россию. Во ФСИН, в свою очередь, предупредили, что планируют задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене ему условного срока на реальный.

В берлинский аэропорт Навального доставили 17 января в кортеже с мигалками. По словам очевидцев, его доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации блогер не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что Навальный даже лично не получал посадочные талоны, а процедуру за него прошли сотрудники спецслужб ФРГ. 18 января суд в подмосковных Химках арестовал Навального на 30 суток.