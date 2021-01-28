Лукашенко сравнил акции в Белоруссии и России

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал об отличиях несанкционированных акций протеста в России и Белоруссии.

По мнению политика, в августе 2020 году в Минске попытались провести блицкриг и быстро свергнуть власть. В России же подобный сценарий невозможен, уверен Лукашенко.

«В России будут качать вдолгую. Они прекрасно понимают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — цитирует его 28 января БелТА.

При этом Лукашенко выразил уверенность в том, что за несанкционированными акциями стоят зарубежные силы, которые хотят использовать Белоруссию как «трамплин для атаки на РФ».

В Белоруссии акции протеста не утихают со дня президентских выборов, 9 августа. Сторонники оппозиции, несогласные с победой Лукашенко, вышли на улицы. Сам белорусский лидер не раз отмечал, что акции спонсируются из-за рубежа, а такие страны, как Литва и Польша, активно вмешиваются во внутренние дела республики.

ЕС осудил действия властей Белоруссии по разгону протестующих и ввел санкции против чиновников и самого Лукашенко. Минск ответил зеркально.

В России незаконные акции прошли 23 января. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

Кроме того, МВД предупреждало граждан о последствиях участия в незаконных акциях и нарушения правопорядка.

28 января стало известно, что к административной ответственности в Москве привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников. Кроме того, возбуждено более 20 уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, нарушении санитарных норм, так как многие пришедшие на акции были заражены коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя незаконные акции, отметил, что все имеют право выражать свое мнение, но делать это нужно в рамках закона и не вовлекая детей.