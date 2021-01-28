В Петербурге возбудили второе дело за насилие к силовикам 23 января

В Санкт-Петербурге возбудили второе дело о применении насилия к силовикам на незаконной акции 23 января. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

«Из материалов уголовного дела следует, что лица из числа участников незаконной акции 23 января 2021 года около одного из домов на проезжей части Невского проспекта пытались прорвать оцепление, выставленное сотрудниками правоохранительных органов, обеспечивающих правопорядок», — говорится в заявлении.

В результате несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы. Следователи возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применения насилия в отношении представителей власти»).

В настоящее время задержан один подозреваемый, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению данного преступления.

Ранее в этот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций в стране.

Несколько дней назад Песков отметил, что люди, имеющие вопросы к власти, имеют право получить на них ответы, однако диалог необходимо вести в правовом поле. При этом участников несанкционированных акций он назвал нарушителями закона.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, также заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но в рамках закона. Он добавил, что ответственные политики не должны прибегать к незаконным массовым акциям для реализации своих целей и амбиций.

23 января следственные органы завели уголовное дело в отношении мужчины, который ударил двух полицейских на несогласованной акции в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что мужчина на Сенатской площади во время проведения несанкционированного митинга в ответ на замечание сотрудника ГИБДД соблюдать правопорядок нанес ему удар кулаком в лицо, от которого последний упал на асфальт.