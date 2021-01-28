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Количество «наливаек» на первых этажах домов сократилось в Липецке в 10 раз

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В Липецке в 10 раз сократилось количество пивбаров на первых этажах многоквартирных домов. Проблему начали решать еще в 2018 году, когда в управление потребрынка и ценовой политики региона поступило более 30 жалоб на подобные заведения.

В 2018 году власти составили перечень всех баров, кафе и закусочных, расположенных на первых этажах многоквартирных домов в Липецке и Ельце. В реестр попали 157 заведений (114 — в областном центре и 43 — в Ельце), уточняет GOROD48.

К апрелю 2020 года свою работу прекратили 59 «наливаек», еще 87 заведений перепрофилировали свою деятельность под магазины, изменив при этом режим работы до 21:00.

Отмечается, что 5 мая прошлого года в ст. 16 ФЗ № 171 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внесли изменения. Согласно им, площадь зала обслуживания посетителей в кафе, буфетах, барах и ресторанах должна быть не менее 20 кв. м.

В управлении потребрынка Липецкой области отмечают, что к моменту вступления в силу федерального закона в Липецке вопрос «наливаек» был уже почти решен.

С 1 января 2021 года в Липецкой области вступил в силу закон, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях с площадью зала для посетителей менее 50 кв. м.

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