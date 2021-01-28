Столтенберг допустил введение новых санкций против России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Bloomberg, что в будущем может призвать к санкциям против России, хотя желал бы более активного диалога с Москвой.

Он напомнил, что страны Запада вводили экономические санкции «в ответ на агрессивные действия России в отношении Украины», а также после отравления Скрипалей в Великобритании.

«И мы будем готовы просить наших союзников в НАТО, в ЕС, в G7 снова ввести санкции (против России. — Ред.)», — сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, как он видит дальнейшее взаимодействие с Москвой.

Генсек отметил, что страны НАТО всё же стремятся к диалогу с Россией и не хотят ее «изолировать».

«Но мы стремимся к лучшим отношениям, а также к диалогу с Россией, потому что мы верим в так называемый двуединый подход — это, с одной стороны, сдерживание и оборона, а с другой — диалог. Мы не хотим изолировать Россию», — сказал генсек.

26 января Столтенберг призвал членов военного комитета НАТО поддержать оборонный потенциал государств — участников альянса, в том числе в связи с политикой России.

Он посоветовал союзникам по Североатлантическому альянсу не только увеличить оборонные расходы, но и инвестировать в современные возможности и гарантировать сохранение военных НАТО в готовности в случае угрозы.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что генсеку альянса пора осознать, что миру, основанному на выработанных Западом правилах, «приходит конец», а желающих следовать им осталось слишком мало.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что пока многочисленные провокации и агрессивная риторика исходят только со стороны НАТО.