Депутат Белоусов не признал в суде вину по делу о взяточничестве

Депутат Государственной думы Вадим Белоусов на заседании суда полностью не признал вину по делу о получении взятки в размере более 3 млрд рублей. Первое судебное слушание по существу прошло в четверг, 28 января, в Московском городском суде.

После оглашения прокурором обвинительного заключения Белоусов заявил, что текст и суть обвинения ему понятны, пишет ТАСС.

«Я считаю, что обвинение касается больше половины других лиц, которые не могут выступить в свою защиту. Вину полностью не признаю», — сказал он.

В 2018 году Госдума на стадии предварительного следствия дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Депутата задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения.

По данным следствия, в 2010–2014 годах Белоусов и бывший главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами в Москве и Челябинске получили деньги от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства в сфере распределения государственных заказов.

Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа прошлого года. В начале сентября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что Белоусов и Бутакова предстанут перед судом за получение взятки на сумму более 3 млрд рублей.

В свою очередь, Юревич скрылся от правоохранителей и находится в международном розыске. В 2017 году суд санкционировал его заочный арест по делам о взятках и подстрекательстве к клевете.