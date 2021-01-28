В ректорском сообществе заявили о безальтернативности ЕГЭ

В России в настоящее время нет альтернативы единому государственному экзамену (ЕГЭ). Такое мнение выразили в российском ректорском сообществе, сообщает в четверг, 28 января, пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на главу ведомства Анзора Музаева.

«Мы поняли, что альтернативы формату ЕГЭ в данной ситуации нет, и к такому же мнению пришло ректорское сообщество», — цитирует ТАСС его заявление на круглом столе «Образовательная услуга: проблемы теории и практики», организованном СПбГУ.

ЕГЭ, по словам Музаева, востребован как механизм вступительных испытаний в вузы. Это дала понять пандемия коронавируса, отметил глава Рособрнадзора.

27 января начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский заявил, что в 2021 году процедура проведения ЕГЭ не изменится, в связи с введенными еще в 2020 году противоэпидемиологическими санитарными мерами. Так, для сдачи экзамена по-прежнему потребуются перчатки и дезинфекция. Кроме того, Круглинский добавил, что прежними останутся модели экзамена и заданий.

В этот же день министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ в 2021 году будут сдавать только те, кто планирует поступать в вузы.

15 января Кравцов рассказал, что ЕГЭ базового уровня по математике в 2021 году проводиться не будет.

В конце декабря прошлого года стало известно, что досрочный период проведения единого государственного экзамена в 2021 году отменяется в связи с текущей эпидемиологической обстановкой. Кроме того, было отменено проведение досрочных экзаменов для выпускников девятых классов.