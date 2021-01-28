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Тарасов оценил тренировку Кокляева под сказку об одноглазом Лихо

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Блогер и боец ММА Артем Тарасов отреагировал на сказку об одноглазом Лихо, которую ему посвятил тяжелоатлет Михаил Кокляев. Об этом в четверг, 28 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Ранее Кокляев разместил видео, на котором запечатлена его тренировка с fight ball — 20-граммовым шаром, привязанным на резинке к повязке, которая надевается на голову атлета. Упражнение проходило под аудиосказку «Лихо одноглазое», в которой кузнец ослепил Лихо.

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«А я тебе желаю здоровья, Артем», — заявил Кокляев, ответив таким образом на высказывания Тарасова о том, что пауэрлифтер может «слиться» с предстоящего поединка в феврале.

В свою очередь, Тарасов пообещал отправить Кокляева в мир романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».

«Кокляев там подшучивает надо мной в стиле былинного богатыря. Моя шутка проста — ты пролетишь над гнездом кукушки, уважаемый Михаил Кокляев. Так и будет. Можно подшучивать, говорить всё что угодно, строить из себя богатыря и такого всего правильного представителя, скажем так, восьмидесятых годов. Я девяностых. Но полет над гнездом кукушки никто не отменял», — отметил Тарасов.

Также на прошлой неделе Тарасов призвал Кокляева запечатлеть момент, когда, по его мнению, он «упадет в первом раунде» и заявил, что попытается одолеть в поединке тяжелоатлета и морально, и физически.

Турнир состоится 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Кроме Тарасова и Кокляева на ринг выйдут и другие спортсмены. В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в африканском регионе Тайсон Дижон, а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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