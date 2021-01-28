В ВОЗ рассказали о парадоксе пандемии коронавируса

В мире возникла парадоксальная ситуация с пандемией COVID-19 из-за появления вакцин от коронавируса. Об этом в четверг, 28 января, заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Он отметил, что разработанные для борьбы с коронавирусом препараты дают надежду на окончание пандемии, однако возникновение новых штаммов вируса вызывает беспокойство.

«Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях», — заявил Клюге на брифинге, трансляция которого велась в Twitter-аккаунте ВОЗ.

Ранее в этот же день Клюге заявил, что новый штамм коронавируса, впервые зафиксированный в Великобритании, обнаружен уже в 33 странах Европы, а «южноафриканская» разновидность SARS-CoV-2 — в 16.

Накануне сообщалось, что «британский» тип коронавирусной инфекции выявили уже в 70 странах мира, «южноафриканский» — в 31.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.

Об обнаружении в Южно-Африканской Республике новой мутации коронавируса SARS-CoV-2 стало известно 19 декабря.