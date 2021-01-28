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Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за участие в незаконных акциях

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Полиция Московской области предупредила об ответственности участников несогласованных акций 31 января. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области, которое поступило в «Известия» в четверг, 28 января.

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«В связи с распространением в сети интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях, в том числе с участием несовершеннолетних, 31 января 2021 года ГУ МВД по Московской области предупреждает, что подобные действия влекут за собой установленную законодательством РФ ответственность», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что все попытки организации и проведения несогласованных акций и любые провокации со стороны их участников «будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться».

Сотрудники правоохранительных органов «будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка».

Полиция призывает граждан, в том числе несовершеннолетних, не поддаваться на провокации и не участвовать в незаконных публичных мероприятиях, соблюдать требования правоохранителей.

«Отдельно обращаем внимание родителей на то, что в силу недостаточного жизненного опыта молодежная среда более подвержена формированию радикальных взглядов и убеждений», — указывают в МВД.

В министерстве призывают родителей донести до своих детей, что «даже нахождение на несанкционированном митинге или шествии уже может быть расценено как нарушение законодательства».

Совершение детьми противоправных действий, в том числе участие в незаконных акциях, повлечет привлечение их родителей к ответственности, установленной законом.

Ранее в четверг столичное ГУ МВД предупредило граждан об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы в СМИ и соцсетях к участию в несанкционированных акциях 31 января. Также отмечалось, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие будут пресекаться.

В российских городах 23 января прошли несогласованные акции. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади в Москве собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние. Следственный комитет России накануне акции возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия.

В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия. 20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет.

За различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников.

Также расследуется семь уголовных дел о применении насилия против представителей власти, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Полиция выяснила, что некоторые участники акций заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

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